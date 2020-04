Tennis Integrity Unit (TIU), l'instance indépendante du tennis mondial chargée d'enquêter sur les matches truqués, a reçu 38 alertes sur des possibles dossiers de corruption lors du premier trimestre 2020, a-t-elle annoncé mercredi.

Sur la même période l'an dernier, 21 alertes avaient été transmises soit alors le plus bas total depuis la publication des chiffres en 2015. Cette augmentation pour TIU est le signe que le tennis professionnel veut dénoncer les tentatives de corruption. L'instance a largement travaillé aussi sur le sujet informant et éduquant le milieu du tennis à repérer les actes malveillants pour alerter ensuite les instances compétentes. Elle prévoit une nouvelle campagne lors de la reprise de la saison de tennis à l'issue de la crise du coronavirus, craignant une recrudescence des tentatives de corruption. Du 1er au 22 mars 2020, TIU a recensé 6 alertes sur des tournois ATP Challenger et 16 sur le circuit ITF tant masculin que féminin.