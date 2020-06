David Goffin ne sera pas le joueur le mieux classé à prendre part la première édition de l'Ultimate Tennis Showdown.

Le 10e joueur mondial devra céder ce rôle au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 6) et à l'Italien Matteo Berrettini (ATP 8), à moins que le dernier joueur à compléter le tableau de ce tournoi sur invitation créé par le coach français Patrick Mouratoglou ne soit encore mieux classé. Son nom n'a pas encore été révélé. Outre le trio membre du Top 10, le plateau sera composé de l'Italien Fabio Fognini (ATP 11), du Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 20), des Français Benoît Paire (ATP 22) et Lucas Pouille (ATP 58), de l'Australien Alexei Popyrin (ATP 103), et de l'Allemand Dustin Brown (ATP 239).

Le début de la compétition, programmé le week-end du 13-14 juin.

La Mouratoglou Tennis Academy, située dans la région niçoise, accueillera les cinquante rencontres qui seront disputées à huis clos pendant les cinq week-ends que durera l'UTS.

La saison officielle des tournois de l'ATP et de l'ITF est suspendue au moins jusqu'au 1 août.