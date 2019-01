Atteindre les demi-finales, c’est le “strict minimum” pour Stefanos Tsitsipas qui reconnaît tout de même avoir vécu des heures un peu difficiles depuis sa victoire face à Roger Federer.

Il paraît que le nombre de vos followers sur Youtube a doublé… Pression pour la prochaine vidéo du coup ?

"Wow, c’est vrai ? Je ne m’attendais pas à un tel impact, je n’ai pas vérifié… Je vais peut-être faire plus attention à ce que je dis lors de la prochaine vidéo mais je vais continuer c’est sûr. Je ne veux pas changer en tant que personne : les résultats, c’est bien mais le principal c’est de rester qui on est, de ne pas trop se prendre au sérieux. Quand parfois je n’ai pas le moral, je fais ces vidéos et je me sens mieux : ça me fait réaliser qu’il n’y a pas que le tennis dans la vie, qu’on a tous des compétences dans des domaines qui nous sont encore inconnus. Cela me détend, c’est un hobby et en plus je peux emmener mon matériel vidéo et photo partout dans le monde donc avec mon job c’est bien. Et puis j’adore créer."

Confirmer cet exploit face à Federer ne pouvait qu’être difficile : à quoi ont ressemblé vos dernières 48 heures ?

"C’était vraiment dur. La nuit qui a suivi, j’ai eu beaucoup de mal à dormir. J’avais tellement mal à un orteil que je ne fermais pas l’oeil. J’avais mal un peu partout en fait, je sentais encore la tension. J’ai dormi moins de six heures et du coup ça m’a stressé pour le prochain match, si j’allais réussir à bien dormir ou pas. Mais ça s’est bien passé. Et puis j’ai reçu tellement de messages de félicitations venant de partout et même de célébrités de mon pays alors que je ne pensais même pas qu’elles regardaient le tennis. J’ai pris conscience de l’impact de tout ça chez moi. Je savais que cette victoire face à Federer venait de jouer un grande rôle sur mon image, sur moi aussi mais aussi que le plus gros défi était ce quart de finale où je devais de nouveau prouver ma valeur."

Vous avez dit que les demi-finales de Grand Chelem était votre objectif de l’année : pourquoi seulement les demi-finales ?

"Parce que c’est la première étape. C’est par là qu’on commence et après on avance. C’est le strict minimum je dirais."

Vous vous entraînez à l’académie Mouratoglou, et Patrick est dans votre box ici : que vous apporte-t-il ?

"Il me donne beaucoup de confiance en mon jeu. Il ne parle pas beaucoup, mais tout ce qu’il dit va droit au but et est toujours super juste. Si juste qu’à chaque fois que je fais ce qu’il dit ça fonctionne ! Pour moi c’est un vrai talent d’être capable de transmettre une vérité en si peu de mots. C’est l’un des meilleurs coaches que j’ai jamais rencontrés."

Rafael Nadal pour une place en finale, qu’en pensez-vous ?

"Il m’avait marché dessus (6-2, 6-1) à Barcelone sur terre battue, mais j’étais beaucoup plus proche à Toronto (6-2, 7-6(4). Et je me suis juré de faire encore mieux la prochaine fois que je le croiserais alors ce match promet parce qu’en plus je me sens super bien dans mon jeu. Je sens que je peux faire quelque chose de bien face à lui."