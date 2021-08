Comme annoncé ce matin, Stefano Tsitsipas est venu à bout dans la douleur de Andy Murray. En cinq sets, le numéro 3 au classement ATP a sorti le vétéran de 34 ans qui était très tendu durant cette rencontre. En cause: les interruptions demandées par son adversaire lors de ce premier tour de l'US Open.

En conférence de presse, il avait déjà fustigé le joueur en expliquant avoir "perdu tout son respect pour lui." Et le Britannique en a encore rajouté une couche sur les réseaux sociaux. Dans un Tweet, le triple vainqueur de Grand Chelem (US Open 2012, Wimbledon 2013, 2016) a montré qu'il en voulait encore au joueur de 23 ans: "Fait du jour. Stefanos Tsitsipas met plus de temps à aller aux toilettes que Jeff Bezos pour aller dans l’espace. Intéressant…"

Il faut dire que Tsitsipas a passé environ 20 minutes dans les vestiaires. De quoi hacher la rencontre et faire perdre le fil du match à Murray. Une chose est certaine, les deux joueurs ne passeront pas les vacances ensemble.