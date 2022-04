Stefanos Tsitsipas défendra son titre dimanche à Monte-Carlo non pas face à Novak Djokovic ou Carlos Alcaraz, comme l’aurait voulu la logique, mais face à Alejandro Davidovich Fokina qui jouera sa toute première finale sur le circuit. Le Grec, 5e mondial, a été impressionnant tout au long du tournoi, même en quarts de finale où il a puisé dans ses ressources physiques et mentales pour écarter Diego Schwartzman en 2h43 après avoir été mené 4-0 dans le set décisif. Il avait terminé à 23h00 vendredi ce quart ébouriffant et il était déjà de retour sur le court quelques heures plus tard samedi pour débuter sa demie peu avant 17h00.