Quelle performance ! Tenant du titre, Stefanos Tsitsipas a remporté le Masters 1000 de Monte-Carlo dimanche. En finale, le Grec a battu Alejandro Davidovich Fokina, tout frais 27e mondial, en un peu plus d’une heure et demie de jeu. Le score ? 6-3, 7-6 (7/3). Grâce à cette victoire, l’actuel n°5 mondial rejoint Ilie Nastase, Björn Borg, Thomas Muster, Juan Carlos Ferrero et Rafael Nadal dans le cercle très privé des joueurs à avoir accroché le tournoi à leur palmarès deux années de suite.



