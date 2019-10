L'European Open a commencé avec une grosse surprise.

Terrible désillusion pour Kyle Edmund. L’an dernier, il avait brillé à Anvers s’offrant son premier et unique titre (à ce jour) de sa carrière après une demie à l’Open d’Australie en début de saison. Sa saison 2019 se révèle, elle, totalement désastreuse. Il va même sortir du top 50. En last minute, il avait une wild card pour les qualifs et est tombé d’entrée contre Gombos (4-6, 6-7 (8), 3-6) ce dimanche après-midi.

Tsonga, tête d’affiche ce lundi

Le Français lancera son tournoi en soirée (vers 18 h 30) face à l’Italien Sonego ce lundi. Avant lui, l’Argentin Pella sera opposé à Gojowczyk.

Ça chauffe au ticketing

Avec l’annonce de la participation de Stan Wawrinka (triple lauréat en Grand Chelem), l’European Open a vu sa billetterie prise d’assaut. Pour les demi-finales (balcon déjà sold-out) et la finale tout comme pour l’entrée en lice de Goffin (jeudi soir) et les quarts (vendredi), le ticketing a également été fortement sollicité.