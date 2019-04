Le gratin du tennis masculin se retrouvera à Turin en 2021.

Le Masters est organisé depuis 1970. Il a déjà bougé à de nombreuses reprises. Dans les années '70, il changeait chaque année de temple: Tokyo, Paris, Barcelone, Boston, Melbourne, Stokholm et Houston. De 1977 à 1989, le Madison Square Garden de New-York a ensuite pris le relais avant Francfort (1990-1995). Le rendez-vous des maîtres a alors pris la direction de Hannovre, Lisbonne, Sydney, Shanghai, Houston et Shanghai. En 2009, Londres et son O2 Arena est devenue la place du dernier grand rendez-vous de l'année. C'est là que David Goffin a vécu son incroyable victoire contre Federer et Nadal avant sa défaite en finale contre Dimitrov. En 2020, la fin du bail avec Londres sonnera. Les 8 qualifiés prendront la direction d'un lieu inédit dans l'histoire du Masters: Turin. Les Italiens ont obtenu le droit d'organiser le tournoi de 2021 à 2025.

Cinq villes étaient en lutte pour accueillir les ATP Finals à partir de 2021 : Londres, Manchester, Singapour, Tokyo et Turin. L'ATP a donc choisi ce mercredi la ville du nord de l'Italie. Le tournoi aura lieu au Pala Alpitour Stadium qui est la plus grande salle de sport en Italie avec 12.350 places.

Turin est la 15e ville organisatrice.

Le président du conseil des joueurs n'a pas manqué de réagir. "Je suis très heureux de le voir à Turin à partir de 2021. Il reste encore deux ans à l'O2 Arena mais je sais que tous les joueurs seront très excités à l'idée de jouer dans une ville telle que Turin. J'espère que j'aurais la chance de pouvoir jouer dans cette salle", confiait Novak Djokovic.