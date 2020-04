Des compétitions ouvertes seulement aux joueurs nationaux sont à l’étude.

Avec l’actuelle crise liée au coronavirus et la certitude de ne pas voir un seul tournoi ATP, WTA ou ITF se disputer avant le 13 juillet, si tout va bien, les dirigeants des différentes fédérations nationales ont le temps de réfléchir à des solutions pour permettre à leurs joueurs de reprendre à un moment ou un autre des compétitions. Ce qui ne sera possible qu’à partir du moment où le déconfinement sera autorisé par les autorités nationales. Et comme ce processus ne sera pas identique au niveau du timing dans chaque pays du globe, l’idée d’organiser des circuits intra-muros a mûri au sein de fédérations qui possèdent un assez gros vivier de joueurs.

(...)