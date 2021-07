Sortez le pop-corn et savourez le show. Si tout se passe bien, Iga Swiatek et Ons Jabeur devraient proposer un tennis champagne aux amateurs de Pimm’s de Wimbledon. Entre la Polonaise et la Tunisienne, on se retrouve face à deux des joueuses les plus naturellement douées du circuit, capables de balancer les missiles comme de caresser la balle avec tous les effets imaginables. Si vous voulez voir du tennis inspiré - et inspirant -, c’est là que ça se passe.