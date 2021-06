C'est désormais la tradition à Roland-Garros. D'anciens joueurs interviewent les vainqueurs à même le court, dans la foulée de leur succès. C'est le cas sur les courts Philippe Chatrier et Suzanne Lenglen, où évoluaient ce samedi Novak Djokovic et Rafael Nadal.

Les deux hommes font des progrès en français et peuvent donc répondre dans la langue de Molière, pour le plus grand bonheur du public présent. Mais Novak Djokovic semble avoir laissé plus d'énergie dans l'interview que dans son match, se concentrant pour (plutôt bien) choisir ses mots. Après quelques questions de Cédric Pioline, Nole a lancé au Français: "Ferme-la maintenant" un peu maladroitement mais avec un grand sourire, laissant comprendre qu'il avait donné tout ce qu'il avait pu dans cette interview.





Quelques instants plus tard, sur le court Suzanne Lenglen, c'était au tour de Fabrice Santoro d'être malmené. Pas par Rafael Nadal mais par le public, qui l'a hué lorsqu'il a commencé une question par:Connaisseur, le public a donc crié "treize !" avant de huer un Fabrice Santoro gêné, pendant que Nadal était mort de rire.