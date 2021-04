Un goût de trop peu pour Goffin à Monte Carlo: "J’avais les armes pour m’en sortir" Tennis Christophe Verstrepen © AFP

Le parcours de David Goffin s’est arrêté en quarts de finale face au talentueux et très accrocheur Daniel Evans.



Après Indian Wells en 2016, Miami la même année, Monte-Carlo en 2017, Cincinnati en 2018 et 2019, il n’y aura pas de sixième présence dans le dernier carré d’un ATP 1000 pour David Goffin. Après une âpre bataille de plus de 2 h 40, le Liégeois a dû s’incliner (5-7, 6-3, 6-4) face au Britannique Daniel Evans qui a semblé longtemps au bord de la rupture, comme à 4-4 dans le dernier set où il a écarté plusieurs balles de break sur son service, mais qui au panache, au courage et au talent a confirmé son succès de la veille sur le numéro un mondial, Novak Djokovic.



