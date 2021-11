Le puzzle se construit petit à petit. Quelques jours après avoir informé officiellement les joueurs et joueuses des conditions sanitaires qui seront mises en place en Australie avant et pendant l’Australian Open, la fédération locale de tennis a fait connaître le calendrier des événements qui se dérouleront Down Under avant le premier Grand Chelem de la saison (17 au 30 janvier). Contrairement à cette année, la saison 2022 ne sera pas retardée de plusieurs semaines. Par contre, des villes comme Brisbane, Perth ou Auckland en Nouvelle-Zélande ne sont pas encore revenues au programme au contraire de Sydney et d’Adélaïde.

Dès le premier janvier, l’ATP Cup, remportée par la Russie cette année, lancera les hostilités du côté de Sydney. Ensuite, avant l’Australian Open, joueurs et joueuses pourront se préparer lors de quatre tournois ATP (des 250) et cinq WTA (deux 500 et trois 250). Délocalisées à Doha et Dubaï cette saison, les qualifications de l’Australian Open auront cette fois bien lieu à Melbourne pour le plus grand plaisir des joueurs.

"Ce n’est une nouvelle pour personne que la pandémie, la fermeture des frontières et les taux variables de vaccination ont posé un défi de taille à l’organisation de ces différents événements", a déclaré le responsable des tournois Craig Tiley. "C’est pourquoi nous avons attendu le plus longtemps possible pour garantir des conditions optimales aux joueurs et aux fans, dans un maximum de lieux. Il est important d’avoir les meilleurs joueurs du monde en compétition à travers le pays, pour inspirer la prochaine génération et augmenter l’intérêt et l’enthousiasme pour notre sport."

Pour rappel, les joueurs devront être vaccinés sept jours avant d’arriver sur place avec un délai de 14 jours acceptés entre les deux doses.