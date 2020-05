La joueuse canadienne compte plus de 2 millions abonnés sur Instagram...

A 26 ans, la jolie blonde est retombée dans les tréfonds du classement WTA mais elle est toujours aussi populaire. Une popularité qu'elle a mis au profit des autres avec une mise aux enchères peu commune: un dîner avec elle, qui sera suivi d'une invitation aux frais de la joueuse sur un Grand Chelem pour suivre l'un de ses matches dans son "box". Et, en bonus, une raquette dédicacée.Finalement, la personne qui a remporté l'enchère a déboursé 85.000 dollars (78.000 euros), que Bouchard reversera à la fondation américaine "15 seconds of Fame"."85.000 dollars ? Vous êtes incroyables ! Tellement reconnaissante et fière de vous voir me rejoindre dans ce projet. J'ai hâte de rencontrer le vainqueur" a commenté la joueuse qui, depuis, a fait un autre post instagram pour partager sa photo de profil d'un site de rencontre.Voilà qui devrait plaire à ses admirateurs...