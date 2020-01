Le 103e joueur mondial n'a pas été tendre avec les deux légendes vivantes du tennis.

Le Canadien Brayden Schnur, éliminé au deuxième tour des qualifications pour l'Open d'Australie par notre compatriote Kimmer Coppejans, s'est montré très critique envers les deux grandes stars du tennis mondial, Rafael Nadal et Roger Federer. Selon le 103e joueur au ranking ATP, les deux joueurs auraient dû, profitant de leur aura et de leur influence, défendre les joueurs moins bien classés qui ont disputé les différents tours de qualification pour le premier tournoi du Grand Chelem de l'année dans des conditions extrêmement difficiles, suite aux fumées provenant des nombreux incendies touchant la région.

En effet, de nombreux joueurs ont souffert des fumées et la polémique a encore plus enflé avec l'abandon de la Slovène Dalila Jakupovic, qui peinait à respirer suite à l'inhalation des fumées planant sur la ville de Melbourne. Mais malgré la polémique grandissante, les organisateurs ont tenu, à tout prix, à maintenir les rencontres de qualification.

Touché par les nombreux dégâts causés par les incendies, des stars du tennis comme Roger Federer, Rafael Nadal, Serena Williams, Naomi Osaka, Dominic Thiem, Caroline Wozniacki, Nick Kyrgios et Petra Kvitova ont organisé un tournoi d'exhibition sur la Rod Laver Arena. Ils ont reversé les fonds récoltés lors de l'événement, soit cinq millions de dollars australiens (environ trois millions d'euros), dans la lutte contre les incendies.

Mais visiblement, ces grands noms du tennis mondial n'en ont pas fait assez selon Schnur. Le Canadien estime que les deux gloires du tennis auraient dû utiliser leur statut pour faire en sorte que les qualifications soient reportées. "Le signal doit venir des grands joueurs", a-t-il expliqué à l'Australian Associated Press, "Federer et Nadal sont égoïstes, ils pensent avant tout à eux-mêmes et à leur carrière. Ils approchent de leur fin de carrière et ne pensent plus qu'à leur héritage. Et pas à leur sport. Ils auraient dû se faire entendre sur le sujet. Les conditions dans lesquelles nous avons dû jouer ne sont pas normales. Mais parce que nous sommes "seulement" des petits joueurs, ils nous demandent de jouer."

Quelques heures après avoir tenu ces propos, le joueur s'est excusé sur les réseaux sociaux.