C’est sans la numéro 1 mondiale, Ashleigh Barty, mais avec huit filles du top 10 que débutera ce mercredi le Masters féminin de fin de saison à Guadalaraja. Une compétition qu’aucune des joueuses présentes au Mexique n’a déjà remportée. "Le plateau est relevé mais surtout très intéressant car il est à l’image du circuit féminin actuel : il y a plein de nouvelles filles et la compétition sera hyper-ouverte, explique Philippe Dehaes qui connaît le tennis féminin comme sa poche et coache actuellement Kaja Juvan. C’est difficile de prédire quelle joueuse soulèvera le trophée dans une semaine. Aucune n’est au-dessus du lot. La différence se fera au niveau de la fatigue et de la forme de la semaine. Ce Masters représente une belle promotion pour le tennis féminin et a sa place en cette fin de saison."