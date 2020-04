Lancé par Andy Murray himself, le "100 Volley Challenge" fait le buzz sur Instagram.

Le confinement se poursuit et chacun tente de tuer le temps comme il peu. Andy Murray a proposé un challenge raquette en main, visant à réussir 100 volées de suite avec un partenaire de confinement. Le Britannique a montré l'exemple avec son épouse... Kim, avant qu'une autre Kim ne lui emboîte le pas: Clijsters.Notre compatriote a ainsi relevé le défi avec son mari Brian Lynch et l'aide d'une de leur fille, qui filme et compte les volées. On notera la belle performance de l'ex-basketteur, raquette en main.