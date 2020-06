C’est le Néerlandais Rick Vleeshouwers qui va entraîner notre jeune compatriote.

© INSTAGRAM



Depuis janvier et la fin de sa collaboration avec Thierry Van Cleemput, devenu directeur technique de l’AFT (association francophone de tennis), la jeune espoir du tennis belge, Sofia Costoulas (15 ans) était à la recherche d’un entraîneur pour la guider. La Limbourgeoise qui habite dans le Brabant wallon car elle s’entraîne à la Justine Henin Academy sera à partir de maintenant coachée par le Néerlandais Rick Vleeshouwers. Ce duo a déjà travaillé ensemble il y a quelques années quand Sofia Costoulas fréquentait la Kim Clijsters Academy. Dans le passé, Vleeshouwers a entraîné, notamment, Elise Mertens. Le but est de construire une relation à long terme entre notre compatriote et le Néerlandais qui devrait la suivre sur une dizaine de tournois par an. Sofia Costoulas qui a participé à son premier Grand Chelem en janvier dernier chez les juniors à l’Australian Open va aborder dans les mois qui viennent une phase importante de son évolution.