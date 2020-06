Le Liégeois, dixième joueur mondial, va collaborer avec Volvo.

David Goffin s’est trouvé un nouveau partenaire. Pas un joueur pour évoluer en double, mais un partenaire mobilité qui mettra à sa disposition un véhicule à Monaco, en Belgique et sur certains tournois à l’étranger. Et c’est dans la belle Volvo XC60 que le 10e joueur mondial se déplacera. "On est déjà pas mal dans le tennis, explique René Aerts Jr, corporate communication director de Volvo Car Belux. Dans le passé, Volvo a été partenaire pendant trois ans de Tennis Vlaanderen et de l’AFT. On travaille toujours avec Yanina Wickmayer, Steve Darcis, Sofia Costoulas et la fondation Hope and Spirit. C’est un sport dans lequel notre clientèle se retrouve. Ici, on a eu l’opportunité de travailler avec David qui est le n°1 belge. Et on pense qu’il va véhiculer nos valeurs qui sont l’environnement, la sécurité et la personnalisation. L’image de David et celle de Volvo vont bien ensemble. Volvo compte 6 500 collaborateurs à Gand et on voulait un ancrage belge pour notre partenariat."