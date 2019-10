David Goffin (ATP 14) aura les honneurs du Centre Court 1 du Qi Zong Tennis Centre, jeudi, pour son huitième de finale du tournoi ATP Masters 1000 sur dur de Shanghai, doté de 7.473.620 dollars, en Chine.

Le Liégeois, qui n'a pas dû forcer son talent mercredi contre le Kazakh Mikhail Kukushkin (ATP 57), contraint à l'abandon à 6-2, 3-0, ouvrira la session de soirée, à 18h30 locales, contre Roger Federer (ATP 3), vainqueur en 2014 et 2017 en Chine.

Il s'agira du 11e duel déjà entre David Goffin et Roger Federer. Un match qui sera certainement placé sous le signe de la revanche pour le numéro 1 belge, qui reste sur une défaite cuisante - 6-2, 6-2, 6-0 - contre l'homme aux 20 titres du Grand Chelem en huitième de finale à l'US Open, il y a un mois et demi.

"Je lui ai donné le match", avait-il expliqué. "J'ai eu 20% de premières balles j'ai raté les coups droits, les revers, les passing faciles et les attaques faciles. Cela lui donnait en plus beaucoup de confiance. C'est dur à dire, mais c'est certainement mon plus mauvais match contre lui".

Demi-finaliste l'an dernier, Roger Federer dispute justement à Shanghai son premier tournoi officiel depuis l'US Open, où il s'était incliné en quarts de finale contre le Bulgare Grigor Dimitrov (ATP 27). Et le Bâlois est sur ses gardes, comme il l'a expliqué mardi soir après son entrée en lice contre l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas (ATP 46).

"J'étais concentré et j'ai affiché une belle énergie", a-t-il confié, "parce que parfois, lorsque vous voyagez aux quatre coins du globe, vous manquez d'énergie. Les premiers matches peuvent dès lors se révéler très délicats. J'ai également bien servi, trouver les bonnes zones. Cela n'empêche que l'on peut toujours se retrouver dans un tie-break, ce qui nécessite de faire appel à d'autres aptitudes. Mais j'ai été solide. J'ai beaucoup de soutien du public, ici, ce qui est génial, mais cela ne va pas me faire tenter des coups incroyables. L'objectif, c'est de gagner le match".

