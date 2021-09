Le week-end a fait des dégâts dans le rang des favori(te)s. Chez les messieurs, Daniil Medvedev était le dernier rescapé du top 10 en huitièmes de finale dans la moitié basse du tableau. Côté féminin, il restait sept filles du top 10 pour attaquer les huitièmes de finale alors qu’il n’en restait plus que quatre au même stade chez les messieurs. Un clin d’œil qui montre que les ténors du circuit ATP ne sont plus intouchables et que les dames établissent une hiérarchie de plus en plus fiable.

Néanmoins, quelques grands noms ont chuté avant la deuxième semaine.

Barty (no 1) : la favorite menait 5-2 dans le 3e set