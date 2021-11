Casper Ruud et Hubert Hurkacz seront les petits nouveaux au bal de fin de saison qui réunit les meilleurs joueurs de 2021.

Entre le déclin physique du duo Roger Federer-Rafael Nadal et une nouvelle génération en pleine progression mais qui ne fait pas encore rêver comme l’a fait le Big 3 lors de la dernière décennie, le tennis actuel vit une période de transition. Une période où de nouveaux visages apparaissent sur le circuit. Et dans cette logique, le Masters de fin de saison qui va opposer les huit meilleurs joueurs de l’année 2021 à Turin du 14 au 21 novembre ne va pas déroger à la règle. Derrière le numéro un mondial, Novak Djokovic, son dauphin attitré, Daniil Medvedev, et des garçons comme Stefanos Tsitsipas ou Alexander Zverev qui ont déjà remporté l’ATP Finals, deux néophytes à ce niveau vont fouler le court du Pala Alpitour.

Le premier, Casper Ruud, 22 ans à peine, a décroché son ticket lors du dernier Masters 1000 de Paris. L’ancien numéro 1 mondial juniors en 2016 est le premier Norvégien à se qualifier pour le tournoi des Maîtres. Pour y arriver, le natif d’Oslo a décroché de nombreux points dans les ATP 250 avec à la clé cinq succès cette saison dans cette catégorie de tournois : San Diego, Kitzbühel, Gstaad, Bastad et Genève. Huitième à l’ATP, Casper Ruud a réalisé une saison pleine avec 53 victoires décrochées sur les courts aux quatre coins du monde. Seuls Daniil Medvedev (54), Stefanos Tsitsipas (55) et Alexander Zverev (55) ont fait mieux en 2021.