Face à Simona Halep (WTA 2), Elise Mertens a un peu payé une semaine où elle a passé de longues heures sur les courts…

Venue à Prague pour engranger du rythme et du temps de jeu après son élimination au premier tour du tournoi de Palerme, Elise Mertens a complètement atteint son objectif : 2 h 41 de match contre Paolini, 1 h 43 contre Giorgi, 2 h 17 contre Bouchard, 1 h 56 contre Pliskova et enfin, 1 h 33 lors de la finale perdue (6-2, 7-5) contre Simona Halep. Face à la deuxième joueuse mondiale, la Limbourgeoise a montré de belles choses mais a manqué de constance et de fraîcheur pour prendre la mesure d’une Roumaine bien en place et déjà bien en harmonie avec son tennis.

(...)