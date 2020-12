Dans le milieu du tennis, les pratiquants l’ont mauvaise depuis plusieurs semaines. En effet, de nombreux joueurs et dirigeants de club ne comprennent pas pourquoi ils ne peuvent plus taper dans la petite balle jaune alors qu’il est difficile de trouver un sport comme le tennis où les distances physiques sont autant respectées. La réouverture des piscines la semaine dernière a fait naître un nouveau sentiment de frustration. Et pour l’extérioriser, les responsables du Jena Club à Liège ont mené ce vendredi midi une action symbolique.

“Nous avons fait le parallèle, sans attaquer l’ouverture des piscines bien évidemment car on suppose que le gouvernement a bien réfléchi à la chose, entre l’autorisation d’avoir 30 nageurs sur une surface de 300 mètres carrés (NdlR: un nageur pour dix mètres carrés) et l’interdiction sur un terrain de tennis intérieur qui fait 600 mètres carrés avec les débordements d’avoir quatre ou deux joueurs, expliquait Gordon Henroye, propriétaire du Jena Club situé à quelques encablures du stade de Sclessin à Liège. On pense qu’il est possible de pratiquer notre sport tout en respectant les distances de sécurité. D’autant plus qu’il ne faut pas, pour le tennis, ouvrir les vestiaires. Les pratiquants arrivent de chez eux en tenue et repartent comme cela à leur domicile. C’est ce que nous avons déjà fait cet été. Et d’ailleurs on peut encore jouer à l’extérieur. Ce qui était possible il y a encore une semaine ou deux quand le climat était clément.”

La fermeture des clubs pendant une bonne partie de la saison d’hiver aura naturellement des répercussions.

“Chez nous il n’y a que des terrains intérieurs (5) et la saison d’hiver est notre plus grosse saison. On a été fermé à partir du 15 octobre et je ne vois pas une réouverture avant le premier février. Financièrement cela va commencer à devenir compliqué. Pour l’instant, ce n’est pas trop grave car les joueurs avaient payé leur abonnement avant le 15 octobre. Mais cela va être compliqué quand on va reprendre, que les membres voudront récupérer leurs heures ou être remboursés. Il faut savoir que dans la région liégeoise, on a déjà perdu 33 terrains de tennis couverts depuis 2013. Certains ont été réaffectés à d’autres sports et d’autres ont disparu car les installations ont été vendues à des sociétés qui font autre chose que du tennis. Si on continue comme cela, il y aura de moins en moins de clubs.”

Le cri d’alarme est passé, tout comme le message