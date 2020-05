La Russe Dinara Safina n'était pas très heureuse lors de sa carrière de joueuse de tennis mais aussi de la célébrité qui l'accompagne.

Remporté un tournoi du Grand Chelem, une médaille olympique ou encore devenir numéro un mondial, c'est le rêve de nombreuses jeunes joueuses de tennis. C'était également le rêve de la Russe Dinara Safina. Mais pour l'ex-joueuse de 34 ans, le rêve est devenu réalité. Finaliste de Roland-Garros en 2008 et 2009 ainsi que de l'Open d'Australie en 2009, la Russe a remporté 12 tournois WTA dans sa carrière et est même devenue numéro un mondial pendant quelques mois cette année-là.

Pourtant dans un entretien accordé au journal The Guardian, la Russe, soeur de l'ancien numéro un mondial Marat Safin, a affirmé ne pas avoir été heureuse pendant sa carrière : "D'une certaine manière, j'ai été déçue par le tennis. J'ai rêvé de devenir célèbre, numéro un mondial et de mener une autre vie que d'habitude. Mais une fois que j'ai atteint tout cela, je me suis rendue compte que ce n'est pas de cela que je rêvait. Mes rêves se sont brisés."

Mais au-delà du tennis, c'est surtout la célébrité qui a pesé sur les épaules de Safina : "Je ne parvenais plus à masquer mes émotions. C'est pourquoi, c'était si dur pour moi. J'étais là, avec tout ce dont j'avais toujours rêvé, je n'arrivais pas à résister à la pression. Elle était tellement grande, ce que je n'avais pas du tout attendu. Je pensais que ce serait chouette. Tout le monde est heureux. Mais c'était plutôt l'inverse. Tout le monde veut que tu perdes."

Finalement Dinara Safina a mis un terme à sa carrière en 2011 à seulement 25 ans à peine suite à de multiples blessures au dos dont elle n'a jamais réussi à se remettre.