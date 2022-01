La saga Djokovic s'est quelque peu calmée, ces dernières heures. Pour faire place à un épisode un peu plus léger. Lors du match qui opposait les Américains Opelka et Cressy en huitième de finale, à Melbourne, le premier nommé a eu la mauvaise surprise de voir un oiseau lui déféquer dessus en plein match. Sur sa casquette, plus exactement.Problème: le géant de 2,11 mètres à la chevelure abondante n'avait pas vraiment d'autre casquette acceptable aux yeux de l'arbitre. Car sa casquette de rechange possédait des sponsors trop visibles alors que le règlement est strict sur le sujet. "Mec, que veux-tu que je fasse ? Je ne vais pas jouer avec une fiente d'oiseau sur ma casquette" a d'abord râlé Opelka qui n'avait pas d'autre solution pour maintenir ses cheveux en place. Il a alors essayé la casquette d'un ramasseur de balle, puis celle d'un membre de son staff. Pour finalement envoyer un membre de l'organisation récupérer une autre casquette qu'il avait laissée aux vestiaires.Un épisode qui a amusé le public et qui n'a pas déconcentré son adversaire, puisque Cressy a créé la surprise en s'imposant 4-6, 7-6, 7-6 dans un vrai match de gros serveurs où même les oiseaux avaient réglé la mire...