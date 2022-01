Thanasi Kokkinakis et Nick Kyrgios ont obtenu leur billet pour la finale du double messieurs de l'Open d'Australie de tennis, jeudi à Melbourne.

Le duo australien, qui bénéficie d'une invitation, a éliminé la paire troisième tête de série composée de l'Argentin Horacio Zeballos et de l'Espagnol Marcel Granollers 7-6 (7/4), 6-4 dans la Rod Laver Arena. La rencontre a duré 1h47. Kokkinakis/Kyrgios, qui avaient sorti au 2e tour les N.1 mondiaux croates Nikola Mektic/Mate Pavic, seront opposés à leurs compatriotes Matt Ebden et Max Purcell qui ont éliminé la paire classée deuxième tête de série formée du Britannique Joe Salisbury et de l'Américain Rajeev Ram 6-3, 7-6 (11/9).

Il faut remonter à 1980 pour trouver quatre joueurs australiens en finale du double messieurs à l'Open d'Australie.

Max Purcell a déjà disputé la finale du double messieurs à Melbourne en 2020. Associé à son compatriote à Luke Saville, il s'était incliné à l'époque face à Salisbury/Rajeev. Les trois autres joueurs disputeront leur première finale en grand chelem.