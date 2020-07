Brenda Fruhvirtova, sans doute un nom à retenir pour les fans du tennis féminin dans les années à venir. La tchèque, âgée de 13 ans à peine, a battu sa compatriote Katerina Siniakova, 54e joueuse au classement mondial, lors d'un tournoi d'exhibition en République tchèque. La jeune joueuse s'est imposée en deux sets 7-6, 6-1 face à Siniakova qui avait atteint les 16e de finales à Roland Garros l'an dernier.

Pour les plus grands amateurs de tennis, Fruhvirtova n'est pas un nom totalement inconnu. En février, la Tchèque avait remporté le tournoi Little Aces, soit le championnat du monde des joueuses de moins de 14 ans. Au palmarès, elle a succédé à sa soeur, Linda. Après les soeurs Williams et les soeurs Pliskova, de nouveaux des soeurs au top du tennis mondial ? Réponse dans quelques années...