An-Sophie Mestach s'apprête à s'engager à la police.

C'est à la police d'Anvers qu'An-Sophie Mestach va se lancer. Elle a réussi l'entretien final et devrait commencer vers mars 2019. Elle était la recherche d'un nouveau défi."Lors des derniers tournois, je ne me sentais plus à ma place et je n'étais plus motivée à 100%", relaye Het Laatste Nieuws.

"Au tennis, tout tourne autour de vous. Maintenant, je vais travailler en équipe. J'ai commencé à jouer au football. Lors des derniers tournois, je me demandais à quel monde je devais appartenir. Plus celui du tennis. J'ai vu beaucoup de malheureux qui sont là parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Sur le plan financier, ce n'est pas facile. Les contacts sociaux avec les femmes sont très limités. Le tennis m'a quand même beaucoup apporté. Je ne regrette rien et regarde en arrière avec fierté", expliquait la Belge.