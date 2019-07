3 Le chiffre du jour

Les abandons Trois joueurs n’ont pas eu droit à leur balle de match. Pourtant, ils n’en étaient pas loin. Miomir Kecmanovic, blessé à la cheville, a abandonné alors que Benoît Paire menait 7-5, 6-4. Roberto Bautista Agut était largement devant dans son duel face à Steve Darcis (6-3, 6-2, 4-2). Seul Elina Svitolina était encore loin de la balle de match. Après avoir concédé le premier set, Svitolina s’était reprise (5-7, 6-5), avant donc que Gasparyan ne se blesse sur un service quelconque.

La phrase

“David (Goffin) retourne très bien. Après, tout le reste de son jeu était au même niveau. Il a vraiment bien joué. Notamment en variant très bien au service. Il a été plus fort que moi et mérite largement sa victoire. Après, ce qui a rendu les choses plus compliquées, c’est, comme le gazon n’est pas rapide, je n’arrivais pas à faire de points, notamment des points gratuits au service.”

Jérémy Chardy Le Français ne tarissait pas d’éloges au sujet du jeu de son bourreau du jour, David Goffin.

Top

Thomas Fabbiano Il a hérité d’un des tableaux les plus compliqués avec Stefanos Tsitsipas au premier tour et le grand (et vieux) serveur Ivo Karlovic au 2e tour. 38 centimètres de plus et 38 aces n’auront pas suffi ! Ivo Karlovic, 2m11, a chuté après un formidable bras de fer face au petit Italien Thomas Fabbiano, 1m73. Fabbiano s’est imposé 6-3, 6-7(6), 6-3, 6-7(4), 6-4 face au Croate de 40 ans. Fabbiano, qui a pris 38 aces contre Karlovic, a déjà passé 6h34 sur le court alors qu’il n’entame que le 3e tour.

Flop

Steve Darcis Sur les 4 Belges en lice mercredi, seul David Goffin trace sa route à Londres. Steve Darcis a été contraint à un nouvel abandon alors qu’il n’était plus qu’à deux jeux de la défaite. Le Liégeois est maheureusement un habitué du genre. En 2013, quand il avait battu Rafael Nadal au premier tour, il avait déclaré forfait car il s’était bloqué le dos dans son sommeil. En 7 participations, il n’a jamais vu le 3e tour à Wimbledon.

Buzz du jour

Kyrgios s’entraîne avec une joueuse Nick Kyrgios a préparé son match contre le gaucher Rafael Nadal en s’entraînant avec... Carla Suarez Navarro. Elle est droitière et d’un autre gabarit que le colosse gaucher de Majorque. Un choix étonnant.





La surprise du jour: Opelka, service compris

Reilly Opelka avait fait une solide percée médiatique en février à New York. A 21 ans, il avait remporté son premier titre ATP en battant un illustre inconnu en finale, Brayden Schnur.

Il avait frappé les esprits par ses caractéristiques physiques. Le garçon mesure 2,11m. Cette taille lui avait permis de balancer 43 aces sur une seule finale. Si on reprenait sa semaine new-yorkaise, il en avait signé… 154 ! Si le joueur ramenait sa première balle de service, ce joueur issu des qualifs n’avait que 12 % de chance de gagner le point.

Etonnant, l’Américain a disparu des radars, à l’exception de ses services. Sur les 4 derniers mois, l’actuel 63e joueur mondial avait été très discret. A Eastbourne, il n’avait pas profité de son arme favorite face à Steve Johnson.

A Wimbledon, il a joué avec ses armes, son service et son coup, pour écarter Stan Wawrinka.

“Au fil du match, il a mieux lu mon service et jouait dans mes pieds quand je montais à la volée”, confiait l’Américain qui a battu un triple vainqueur en Grand Chelem. “C’est une victoire d’autant plus énorme qu’elle s’est joué au 5e set. Je suis juste fier de mon match car j’ai bien géré les moments importants.”

Au 3e tour, il rencontrera un autre grand serveur, Milos Raonic qui possède plus d’expérience et un jeu plus complet sur papier.





Le programme de jeudi

L'octuple champion Roger Federer, la N.1 mondiale Ashleigh Barty et le feu d'artifice Rafael Nadal-Nick Kyrgios vont illuminer la fin du deuxième tour de Wimbledon jeudi.

Un peu déstabilisé par le Sud-Africain Lloyd Harris lors de son entrée en piste, le Suisse a vite redressé la barre. Sera-t-il encore aussi nerveux contre Jay Clarke?

Sur le papier, Federer ne devrait faire qu'une bouchée du jeune Britannique, actuel 169e joueur mondial.

Mais les yeux de Wimbledon seront plutôt tournés vers le Court central ou Kyrgios défiera Nadal.

Le bouillant Australien, pas avare de facétie lors de son premier tour, n'aime pas particulièrement la légende espagnole.

L'imprévisible joueur ne l'a jamais caché et un air de revanche plane depuis le tournoi d'Acapulco en février. Malgré trois balles de match, Nadal avait perdu... et peu goûté le manque de respect de l'Australien.

Sur le court, c'est du 50-50: trois victoires chacun, mais Kyrgios, toujours en forme contre les meilleurs, a remporté leur seule confrontation sur gazon.

Loin du Court central, quatre Français fouleront l'herbe londonienne jeudi.

Jo-Wilfried Tsonga, en pleine forme après n'avoir passé que 58 minutes sur le court contre Bernard Tomic, affrontera le Lituanien Ricardas Berankis (77e).

Gilles Simon avait, lui, bataillé plus de deux heures et demie pour venir à bout du 123e mondial, Salvatore Caruso. Mais le récent finaliste malheureux au Queen's aura toutes ses chances contre l'Américain Tennys Sandgren, au-delà de la 90e place mondiale.

Enfin, un Tricolore verra le troisième tour, puisque Lucas Pouille sera opposé à son pote Grégoire Barrère. Le Nordiste, tête de série N.27, avait déjà fait tomber Richard Gasquet au premier tour.

Chez les dames, Barty tentera de continuer à marcher sur l'eau face à la Belge Alison van Uytanck, 58e mondiale et pas plus à l'aise que ça sur l'herbe.

La lauréate 2018 Angelique Kerber n'a pas forcé au premier tour contre Tatjana Maria et sera opposée à l'Américaine Lauren Davis, seulement 95e.

Serena Williams, elle non plus, n'avait pas trainé pour son entrée en lice. La septuple lauréate sera opposée à la jeune Slovène Kaja Juvan (18 ans).

Deux Françaises joueront jeudi. Kristina Mladenovic, loin de la perfection contre la Russe Vitalia Diatchenko au premier tour, devra faire beaucoup mieux si elle veut bousculer Petra Kvitova, 6e mondiale et déjà deux fois victorieuse à Wimbledon.

Enfin, Pauline Parmentier, qui était passée grâce à l'abandon de l'ancienne N.1 Maria Sharapova, affrontera la tête de série N.30, Carla Suarez Navarro.