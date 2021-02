Les Tchèques Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova constitueront vendredi à Melbourne le dernier obstacle sur la route d'un deuxième titre en Grand Chelem pour Elise Mertens et Aryna Sabalenka, le premier à l'Open d'Australie de tennis.

Associée à la Biélorusse, Elise Mertens s'est qualifiée en effet pour la finale du double de l'Open d'Australie mercredi en battant en demi-finale le duo, tête de série N.4, composé de l'Américaine Nicole Melichar (WTA 11 en double) et de la Néerlandaise Demi Schuurs (WTA 12 en double), l'ancienne partenaire d'Elise Mertens en double. Le score: 7-5, 6-4 en 1 heure 37 minutes de jeu.

De leur côté, Barbora Krejcikova et Katerina Siniakova, 3e paire tête de série, ont écarté de leur route en demi-finales la Croata Darija Jurak et la Serbe Nina Stojanovic, 3-6, 6-2, 6-4 en 1h55 minutes.

Elise Mertens, 25 ans, 6e joueuse du monde en double, et Aryna Sabalenka, 22 ans, 5e mondiale en double, formant la deuxième paire tête de série à Melbourne, ont remporté l'US Open en 2019 et, la même année, avaient rejoint les demi-finales à Roland Garros. Les deux filles ont aussi remporté ensemble les tournois WTA d'Ostrava l'an dernier, d'Indian Wells et Miami en 2019, année de leur association.

Dans le tableau du simple, Elise Mertens (N.18/WTA 16) avait été éliminée lundi par la Tchèque Karolina Muchova (N.25/WTA 27) 7-6 (7/5), 7-5.

Barbora Krejcikova, 25 ans, 7e mondiale en double, et Katerina Siniakova, 24 ans, 8e joueuse de double au monde, comptent, ensemble, deux titres à leur palmarès en Grand Chelem, en 2018, à Roland Garros et Wimbledon et 7 titres au total sur le circuit WTA. Les deux joueuses sont associées depuis très longtemps, dès leur époque juniore, avec succès, avec des titres à Roland Garros, Wimbledon et l'US Open, coup sur coup, en 2013.

Spécialiste du double, Barbora Krejcikova a aussi remporté le double mixte à deux reprises à l'Open d'Australie, ces deux dernières années, avec le Croate Nikola Metkic en 2020 et l'Américain Rajeev Ram en 2019. Elle vise la passe de trois, étant toujours en course, en demi-finales avec Rajeev Ram.