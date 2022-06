C’est ce matin que la nouvelle est tombée, le classement ATP a été actualisé. Et sans surprise, c’est Daniil Medvedev qui s’est hissé en haut du classement. Une première place que le Russe avait assuré en se qualifiant pour la finale du tournoi de Rosmalen. Une finale qu'il a d'ailleurs perdue, face au Néerlandais Tim van Rijthoven. Celui-ci, qui bénéficiait d'une wildcard à Rosmalen, progresse de 99 places, passant du 205e au 106e rang.

Djokovic, lui, est descendu à la 3e marche du podium, en partie à cause du retrait de points de l’édition 2021 de Roland-Garros qu’il avait remporté (2000 unités ainsi perdues). Une 3e place qui peut paraître anodine, mais qui ne l'est pourtant pas du tout. Depuis le 15 décembre 2003, le Top 2 était constamment occupé par au moins Federer, Nadal et Djokovic. Eux qui n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires pendant toutes ces années et qui aujourd'hui sont petit à petit rattrapés par la nouvelle génération. Encore que... En attendant, c'est le jeune Allemand Alexander Zverev, malheureux blessé en demi-finale de Roland-Garros face à Nadal, qui passe devant Djokovic pour retrouver la deuxième place du classement ATP.

Un Top 5 complété par les deux finalistes de Roland Garros 2022, Rafael Nadal et Casper Ruud, respectivement 4e et 5e. Une première pour le Norvégien, qui a réalisé de belles performances ces derniers mois notamment sur terre battue.

Retour d’Andy Murray dans un Top 50 que quitte Roger Federer

Pour Roger Federer, la chute continue. Le Suisse dégringole encore et se retrouve aujourd’hui à la 68e place. Le voilà donc en dehors du Top 50, ce qui ne lui était plus arrivé depuis... 22 ans, lui qui avait tout juste 18 ans à l’époque. Son retour espéré pour octobre 2022, qui le fera sans doute dégringoler un peu plus dans le classement…

De son côté, Andy Murray fait un joli bond de 21 places, lui permettant donc à nouveau de faire partie des 50 premiers mondiaux (47e), une première depuis 2018 pour l’ancien numéro 1 mondial.

Côté belge, David Goffin passe de la 41e à la 39e position. Le Liégeois remonte sur les courts cette semaine à Halle, où il débutera contre le numéro 1 mondial… Daniil Medvedev. A noter que Goffin est le seul joueur belge dans le Top 200. Le numéro 2 belge, Zizou Bergs, est descendu à la 207e place.