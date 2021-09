Le Serbe remportera le Grand Chelem calendaire s’il bat Daniil Medvedev en finale.

Flash-back. Devant les caméras de la télévision serbe, le petit Novak Djokovic affirme en 1994 : "Je veux devenir n°1 mondial."

De l’ambition, le gamin, âgé de 7 ans, en a à revendre. Mais forcément, il n’évoque pas la possibilité de remporter un jour le Grand Chelem calendaire… Sait-il seulement à l’époque de quoi il s’agit ? Probablement pas !

Vingt-sept ans plus tard, le n°1 mondial n’est pourtant plus qu’à une victoire de signer le rêve ultime de sa carrière et d’écrire l’une des plus grandioses pages du sport du XXIe siècle : soulever les trophées des quatre tournois majeurs la même année et égaler ainsi la performance de Rod Laver. L’Australien, présent à New York cette année, reste jusqu’à aujourd’hui, au moins, le seul joueur dans l’ère Open à avoir accompli cette performance… en 1969. Une autre époque.

Ironie de l’histoire : le Serbe peut atteindre le Graal la nuit prochaine - la finale débute à 22h, heure belge - à Flushing Meadows, là où il y a un an, il avait été exclu après avoir frappé involontairement un juge de ligne avec une balle en 8e de finale.

Victorieux en demi-finale de l’Allemand Zverev en cinq sets, après avoir abandonné la manche initiale pour la 4e fois de suite sur Big Apple, Novak Djokovic va défier le Russe Daniil Medvedev, n°2 mondial. Avec, en toute logique, une énorme pression sur ses épaules.

(...)