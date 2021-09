Djokovic cède un set, mais rejoint Zverev en demi-finale

Le match le plus attendu au moment du tirage au sort aura bien lieu. Novak Djokovic affrontera Alexander Zverev pour une place en finale. Le Serbe n’est plus qu’à deux match de son Chelem calendaire. Djoko a battu l’Italien Matteo Berrettini en 4 sets 5-7, 6-2, 6-2, 6-3. Il a pris la mauvaise habitude de manquer ses premières manches. Face à Nishikori, Brooksby et Berrettini, il a toujours dû remonter un handicap d’un set. Le Serbe est, comme d’habitude également, resté calme pour rectifier le tir. Le Serbe a vite breaké l’Italien dans la deuxième manche ce qui l’a rassuré assez tôt. L’Italien a ensuite marqué un peu le coup. Au même moment, Djokovic a proposé un jeu sans faille ce qui explique un score assez sec

.Zverev signe un 16e succès qui lui ouvre la porte des demi-finales

Et de 16 ! Plus personne n’arrête Alexander Zverev. L’Allemand vient de signer sa 16e victoire de suite. Le champion olympique a battu en quart de finale la surprise sud-africaine Lloyd Harris 7-6, 6-3, 6-4. Le protégé de Malisse a servi pour le gain de la première manche. Il a aussi obtenu une balle de première manche dans le tie-break. Alors qu’il menait 4-1 dans le tie-break, l’Allemand a été déconcentré par l’écran géant. Il s’est déconcentré au point de passer de 4-1 à 5-6, balle de set contre lui. Frustré par la perte du set, Harris a balancé deux bouteilles qui se sont déversées sur le terrain. S’en suivait une scène insolite où les deux joueurs avec des ramasseurs de balle séchaient le terrain ! Zverev a tenu bon avant de s’envoler vers la demi-finale. Sascha jouera sa 4e demi-finale.

Sakkari : «Je ne suis pas favorite contre Raducanu»

La Grèce attendait surtout Stefanos Tsitsipas en demi-finale. Elle aura droit à une belle surprise. Maria Sakkari a battu la tête de série n°4 Karolina Pliskova (6-4, 6-4) pour gagner le droit de jouer sa première demi-finale d’un Grand-Chelem face à la surprenante Emma Raducanu. Elle a sorti l’artillerie lourde face à la Tchèque. «J’ai très bien servi», analysait-elle. «Je suis heureuse d’avoir géré mon niveau de stress. J’ai eu du mal à conclure, mais je m’en suis bien sortie. Je pense que je traverse la meilleure période de ma carrière. A 18 – 19 ans, je ne faisais pas partie des meilleures. Mon timing est différent. J’ai 26 ans. Mais, le travail paie. Face à Raducanu, je ne me considère pas comme favorite. Je suis impatiente de jouer la 2e demi-finale de ma carrière.»

Déception pour Mertens sortie en quart du double

Elise Mertens, associée à la Taipéienne Su-Wei Hsieh, n’a pas reproduit ses exploits des derniers Grands Chelems. La Limbourgeoise n’a pu éviter une défaite en quart de finale 6-3, 7-6 (1) face aux Américaines Coco Gauff et Catherine McNally. La déception est grande pour les têtes de série n°1. Pour rappel, Mertens et Hsieh avaient sorti au tour précédent Minnen et Van Uytvanck.Un Belge en réussite chez les juniorsPierre-Yves Bailly s’est qualifié pour les quarts de finale du tableau juniors. A 17 ans, il a battu sur un double 6-4 l’Américain Colton Smith. La tâche sera plus ardue en quarts où il affrontera le numéro un mondial chinois, Juncheng Shang.