Le match d’Elise Mertens (WTA 18) face à l’Espagnole Sara Sorribes Tormo (WTA 82) au troisième tour de l’US Open a été interrompu la nuit de jeudi à vendredi en raison de la pluie qui s’abattait sur New York. La Limbourgeoise menait à cet instant 6-3, 1-0. Après plus d’une heure d’interruption et d’attente, l’organisation a décidé de reporter à vendredi toutes les rencontres qui se déroulaient ou devaient se dérouler sur un court ne disposant pas d’un toit rétractable. C’est donc ce vendredi à partir de 18 heures sur le court 14 que notre compatriote tentera de finir le travail et se qualifier pour le troisième tour du Grand Chelem américain.

Un troisième tour que disputera, ce vendredi, David Goffin dans le tableau masculin. Et chance pour les fans du Liégeois la rencontre est prévue en deuxième tournante sur le court 11. Ce qui veut dire que notre compatriote entamera son match face au Serbe Filip Krajinovic vers 19 heures.

Sander Gille et Joran Vliegen joueront, eux, leur deuxième tour dans le tableau du double messieurs la nuit de vendredi à samedi.