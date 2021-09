Elise Mertens, 25 ans, 16e joueuse du monde, s'est imposée en deux sets, 6-2, 6-2, pour se hisser au troisième tour de ce 4e rendez-vous du Grand Chelem de l'année où elle y affrontera Ons Jabeur. La Tunisienne de 27 ans, 21e joueuse mondiale, a balayé 6-0, 6-1 la Colombienne Maria Camila Osorio Serrano.

Mertens a remporté le premier set 6-2 en prenant tous les services de son adversaire, soit quatre breaks. La N.1 belge a concédé deux fois sa mise en jeu.

Le scenario ne changeait pratiquement pas dans la seconde manche, Mertens réalisant deux breaks pour s'envoler à 3-0. A 5-2, la rencontre était interrompue une vingtaine de minutes en raison de la pluie. Cela ne perturbait pas Mertens qui concluait le match sur sa deuxième balle de match.

Elise Mertens reste sur deux quarts de finale à Flushing Meadows en simple. Dans l'épreuve du double, Elise Mertens, numéro 1 mondiale et la Taïwanaise Su-Wei Hsieh, numéro 2 mondiale, sont têtes de série numéro un et doivent jouer en entrée contre la Russe Anna Kalinskaya et la Kazakhe Yulia Putintseva.

Associées, Alison Van Uytvanck et Greet Minnen entament leur tournoi en double face à l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenok et la Japonaise Makoto Ninomiya.

En simple, Alison Van Uytvanck (WTA 58) éliminée au premier tour, il reste encore Greet Minnen dans le tableau. Numéro 104 à la WTA, Minnen avait été repêchée des qualifications et a battu en entrée l'Argentine Nadia Podoroska (WTA 37) mardi (6-4, 1-6, 6-3). La Campinoise de 24 ans jouera au deuxième tour contre la Russe Liudmila Samsonova (WTA 52).

Chez les messieurs, David Goffin, blessé au genou, été éliminé au premier tour mardi après sa défaite 6-2, 7-5, 6-3 contre l'Américain Mackenzie McDonald (ATP 61).

En double, Sander Gillé et Joran Vliegen (N.16) sont en piste mercredi au premier tour contre le Biélorusse Ilya Ivashka et l'Espagnol Jaume Munar.