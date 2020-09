US Open: deux joueuses belges mises en quarantaine ! Tennis N. Ch. Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens, qui ont été en contact avec Benoît Paire, ne peuvent plus sortir de leur chambre. © Belga

Les deux joueuses belges Ysaline Bonaventure et Kirsten Flipkens, éliminées du tournoi, ne peuvent plus sortir de leur chambre, à New York ! L'Equipe annonce en effet que toutes les personnes qui ont été en contact avec Benoît Paire, testé positif au coronavirus, sont mis en stricte quarantaine. C'est le cas de nos deux compatriotes mais aussi de Roger-Vasselin et Gasquet, côté français.



C'est par téléphone que ces quatre-là ont appris la mauvaise nouvelle, alors qu'ils espéraient s'entraîner normalement ce vendredi. Ils ont ensuite reçu une feuille, glissée sous la porte de leur chambre, tamponnée par le département de la santé de l'Etat de New York afin d'officialiser cette quarantaine, comme le précise encore L'Equipe.