Les deux joueuses sont favorites de leur confrontation.

Lucky loser des qualifications, après le forfait de l'Allemande Mona Barthel (WTA 102), Kirsten Flipkens a su profiter de ce petit coup de pouce qui lui permet de disputer le onzième US Open de sa carrière. La Campinoise de 33 ans, désormais 110e à la WTA, a éliminé mardi au premier tour du simple dames, la jeune Chinoise de 18 ans Xiyu Wang, 131e mondiale, elle aussi repêchée des qualifications à la suite du renoncement de l'Ukrainienne Lesia Tsurenko (WTA 40). "Flipper" a battu en trois sets 3-6, 6-2 et 6-2 la lauréate de cette épreuve chez les juniores en 2018 qui intégrait le premier tableau final en Grand Chelem de sa jeune carrière. La rencontre a duré 1h54. Kirsten Flipkens n'a jamais brillé sur le ciment de Flushing Meadows où son meilleur résultat demeure un 3e tour lors de sa 2e participation en 2009. L'an dernier, elle avait quitté le tournoi au 2e tour.

Cette année, sa tâche s'annonce ardue au 2e tour. Flipkens sera opposée à la Canadienne qui monte Bianca Andreescu, 15e mondiale à 19 ans. Vainqueur cette saison à Indian Wells et Toronto, elle a dominé l'Américaine Katie Volynets (WTA 413/17 ans) 6-2 et 6-4 en 1h28 mardi.

Il s'agira d'un premier match entre la N.3 belge et la plus jeune joueuse du Top 20 mondial actuel qui découvre l'US Open après deux éliminations au 1er tour des qualifications en 2017 et 2018. Elle occupait encore le 208e rang mondial il y a douze mois.

Lundi, Alison Van Uytvanck (WTA 68) s'est qualifiée pour le deuxième tour. Elle a pris le meilleur sur la Slovaque Viktoria Kuzmova (WTA 55) 6-4 et 6-4.

Troisième Belge présente dans le simple à New York, la N.1 Belge Elise Mertens (WTA 26/N.25) effectue ses débuts à l'US Open plus tard dans la journée face à la Suissesse Jil Teichmann (WTA 59).

