"Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai décidé de ne pas me rendre aux États-Unis pour disputer les tournois de Cincinnati et de l'US Open. La situation liée au Covid-19 est toujours inquiétante et la santé de tout le monde doit rester la priorité", a écrit Bertens sur Instagram, précisant qu'une quarantaine de deux semaines était désormais imposée aux résidents néerlandais de retour des États-Unis.

Bertens, 10 titres WTA au compteur, n'a jamais fait mieux qu'un troisième tour à Flushing Meadows. Elle a cependant remporté le tournoi de Cincinnati en 2018, joué cette année à New York juste avant l'US Open.

Le N.2 mondial espagnol Rafael Nadal a lui aussi déclaré forfait pour l'US Open, programmé à partir du 31 août. Chez les dames, Kim Clijsters a reçu mercredi une invitation pour le tournoi qu'elle a remporté à trois reprises (2005, 2009 et 2010).

Elina Svitolina renonce elle aussi à se rendre à Flushing Meadows

Elina Svitolina est la dernière joueuse de tennis à s'être retirée de l'US Open vendredi, disant qu'elle n'était pas prête à se rendre à New York à la fin du mois. "Tenant compte de tous les aspects, j'ai décidé de ne pas jouer l'US Open 2020", a écrit l'Ukrainienne, 5e joueuse mondiale et demi-finaliste de l'US Open 2019, sur les réseaux sociaux. "Je tiens à remercier l'USTA (United States Tennis Association), les organisateurs et la WTA pour avoir donné aux joueurs la chance de jouer et aux fans la chance de voir ce grand événement. Je comprends et respecte tous les efforts qu'ils déploient pour que cet événement se déroule dans un environnement sûr, mais je ne me sens toujours pas à l'aise de voyager aux États-Unis sans mettre mon équipe et moi-même en danger", a précisé l'ancienne protégée de Justine Henin.

Les joueurs et joueuses sont préoccupés par les mesures sanitaires restrictives imposées afin de rendre le tournoi sûr et par la nécessité de devoir suivre une quarantaine de deux semaines à leur retour en Europe. Le tournoi, à huis clos, doit débuter le lundi 31 août.