Le n°1 belge a laissé le Français ajuster ses coups et s'est montré moins tranchant, dans le deuxième set. Avant de se reprendre et de finir fort, aidé par l'agacement de son adversaire dans l'ultime manche. Le Belge s'impose finalement 6-3; 3-6; 6-4; 6-0. Au deuxième tour, il affrontera le vainqueur du duel entre Gregoire Barrere et Cameron Norrie.





Steve Darcis éliminé en trois sets par le Serbe Dusan Lajovic

Le Serbe Dusan Lajovic (ATP 29/N.27) a battu notre compatriote Steve Darcis (ATP 186) en trois sets, 7-5, 6-3, 6-3. La rencontre a duré 1 heure et 50 minutes sur le court numéro 15, à Flushing Meadows.

Darcis, 35 ans, participe pour la dixième fois de sa carrière à l'US Open. Il n'a jamais dépassé le deuxième tour, qu'il a atteint cinq fois.

Lajovic sera opposé à l'Américain Denis Kudla (ATP 111) ou au Serbe Janko Tipsarevic (ATP 260), au deuxième tour.







Van Uytvanck facilement qualifiée

De son côté, Alison Van Uytvanck a facilement vaincu Viktoria Kurmova, pourtant mieux classée qu'elle (elles sont respectivement 68e et 55e joueuse mondiale). Notre compatriote s'est imposée 6-4, 6-4 et rejoint donc le deuxième tour.





