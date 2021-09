US Open: l'Américaine Desirae Krawczyk et le Britannique Joe Salisbury gagnent le double mixte Tennis Belga L'Américaine Desirae Krawczyk, 27 ans, et le Britannique Joe Salisbury, 29 ans, ont remporté samedi le double mixte de l'US Open de tennis. © AFP

En finale, ils ont battu la Mexicaine Giulana Olmos et le Salvadorien Marcelo Arevalo 7-5, 6-2. C'est le troisième succès de rang en Grand Chelem pour Krawczyk. En juin, elle avait gagné Roland-Garros aux côtés de Salisbury. Un mois plus tard, elle triomphait à Wimbledon avec le Britannique Neal Skupski. Salisbury décroche lui un quatrième succès en Grand Chelem et le deuxième en deux jours. Vendredi, ils avaient en effet gagné le double messieurs aux côtés de Rajeev Ram. Avec ce dernier, il avait déjà remporté l'Open d'Australie l'année passée.