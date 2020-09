Notre consultant Michel Bouhoulle jette un dernier regard sur un US Open complètement fou.

Cet US Open restera dans les annales comme une édition spéciale. Je reste très perdu face à l'absence de public. En football, on voit 22 joueurs sur le terrain. Cela passe encore. En tennis, qu'on soit en tribune ou devant sa télévision, c'est tristounet. Le public peut booster et influencer le match. En plus, les joueurs et joueuses se retrouvaient dans des conditions particulières avec ces contrôles et ces tests. C'était surréaliste. Tout était compliqué."