1. Les têtes de série





11 - 8 - 10 - 30 - 4 - 9. Non, ce ne sont pas les chiffres du Lotto, mais les numéros des cadors qui ont déjà pris la porte. Dans la partie haute du tableau, seul l'Italien Fabio Fognini a chuté face au serveur redoutable qu'est Opelka. Dans le bas de tableau, Thiem (contre Fabbiano), Tsitsipas (contre Rublev), Khachanov (contre Pospisil), Bautista (contre Kukushkin) et Edmund (contre Andujar) ont dépeuplé la partie de Nadal.





2. Les Américains devront encore attendre



La délégation américaine était composée de 16 membres. Après un match, il n'en reste plus que 7. Querrey, Svajda, Fritz, Giron, Sock, Eubanks, Fratangelo, Johnson, Escobedo ont perdu. Il reste encore quelque espoir avec Opelka, Kudla, Brooksby, Klahn, Tiafoe, Sandgren, Isner. Seul hic, le chouchou Tiafoe se frotte au 2e tour à Alexander Zverev. Dur, dur pour les US.





3. La NextGen résiste, mais perd gros



Là aussi, les pertes sont lourdes. Les gamins du circuit n'affectionnent pas les victoires au meilleur des 5 sets. Là aussi, il y a une grande différence entre les deux moitiés. Dans le haut, seul Alex de Minaur se maintient alors que Hurkacz (contre CHardy), Munar (Koepfer) et Fritz (Lopez) ont été éliminés. Dans la 2e partie de tableau, les jeunes ont été très solides: Shapovalov, Popyrin, Hoang, Zverev, Tiafoe, Chung et Rublev sont tous passés. Seuls Tsitsipas, Humbert et Auger-Aliassime ont pris la porte. Auger-Aliassime a d'ailleurs parlé de "belle fessée" qu'il a reçue de la part de son compatriote Shapovalov.





4. Les Belges comme prévu



David Goffin a fait le job face à Corentin Moutet alors que Steve Darcis a confirmé qu'il était en souffrance sur le circuit.





5. La tendance, ce sont les matches en 4 sets



On observe un équilibre assez bon entre les matches en 3, 4 ou 5 sets. Au premier tour, un match s'est achevé en 2 sets. Pour le reste, 22 matches ont été bouclés en 3 sets. Vingt-quatre joueurs ont eu besoin de 4 sets pour s'imposer. Enfin, 17 rencontres ont duré jusqu'au 5e set.

Que ce sont les têtes de série, les Américains ou la Next Gen, de nombreux ambitieux n'ont fait qu'un petit tour et puis s'en va à New York. Voici le bilan des deux premières journées. Une évidence saute aux yeux, la partie haute de tableau a mieux résisté. Démonstration en quelques points.