Les deux Belges seront finalement en lice jeudi à Flushing Meadows.

Après Elise Mertens et Kirsten Flipkens, toutes deux sorties vainqueures de leur premier tour, Alison Van Uytvanck et David Goffin devaient reprendre le collier mercredi. Mais la pluie a fait son apparition à New York, empêchant les matches dé débuter. Finalement, les rencontres des deux Belges ont été reportées à jeudi.

La Brabançonne a quand même pu débuter son deuxième tour face à la Chinoise Qiang Wang, classée 18e à la WTA. Mais un seul jeu a été disputé avant le retour des gouttes. La Belge mène 1/0 dans le premier set.

La tâche s'annonce toutefois difficile pour la Belge, qui avait sorti la Slovaque Viktoria Kuzmova en deux manches au tour précédent.

David Goffin (tête de série numéro 15) tentera lui de se qualifier pour le troisième tour face au Français Grégoire Barrère, 109e à l'ATP. Au premier tour, le Liégeois avait perdu un set face à Corentin Moutet, mais avait su réagir en finissant le match sur une roue.