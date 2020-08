Au lendemain de l’annonce de Rafael Nadal de ne pas se rendre à New York dans trois semaines pour disputer l’Us Open, l’USTA (la fédération américaine de tennis) a communiqué sur le prize money qui sera offert aux participants du Grand Chelem américain. Les joueurs du tournoi de cette année recevront une compensation d’un montant total de 53,4 millions de dollars, ce qui représente près de 95 % de la somme record distribuée la saison dernière. Aussi bien chez les filles que les garçons, la somme touchée par un joueur au premier tour a augmenté de 5 % par rapport à 2019 (de 58.000 dollars à 61.000) tandis que le prize money des deuxième et troisième tours reste inchangé.

Au total, plus de 43 millions de dollars seront distribués aux joueurs de simple et double. L’USTA a aussi consacré un budget total de 7,6 millions de dollars pour une aide financière supplémentaire pour les joueurs qui ont vu leurs chances de remporter de gains réduites cette année en raison de la suspension de près de cinq mois du tennis international. La fédération américaine fournira aussi 6,6 millions de dollars supplémentaires en subventions pour les joueurs qui n’ont pas pu tenter leur chance lors des qualifications qui ont été annulés. Ces fonds seront répartis équitablement entre la WTA et l’ATP, chaque organisation déterminant comment ils seront distribués aux joueurs ou utilisés pour mettre en place des tournois.

“Nous sommes fiers de pouvoir offrir un programme de rémunération aux joueurs qui maintient près de 95 % du prize money de 2019”, a déclaré Mike Dowse, PDG et directeur général de l’USTA. “La distribution des prix pour l’US Open 2020 est le résultat d’une étroite collaboration entre l’USTA, la WTA et l’ATP. Cela représente un engagement pour soutenir les joueurs pendant une période sans précédent.”

Avec un premier tour à 61.000 dollars, on comprend pourquoi des joueurs qui se situent autour de la centième place mondiale sont prêts à prendre des risques avec leur santé en se rendant à New York fin du mois, si le Grand Chelem (31 août au 13 septembre) n’est pas annulé. 350.000 dollars seront, eux, consacrés au tournoi en fauteuil roulant. Enfin, un budget d’un peu plus de deux millions de dollars est prévu pour les réservations dans les hôtels et les indemnités journalières pour tout ce qui touche à l’horeca.

Les prix tour par tour pour l’US Open :

SIMPLE

Gagnant : 3 000 000 $

Finaliste : 1 500 000 $

Demi-finaliste : 800 000 $

Quart de finale : 425 000 $

Huitième de finale : 250 000 $

Seizième de finale : 163 000 $

Trente-deuxième de finale : 100 000 $

Soixante-quatrième de finale : 61 000 $

DOUBLES (PAR EQUIPE)

Gagnant : 400 000 $

Finaliste : 240000 $

Demi-finaliste : 130000 $

Quart de finale : 91 000 $

Huitième de finale : 50 000 $

Seizième de finale : 30 000 $