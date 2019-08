Roger Federer s'est qualifié mercredi pour le troisième tour (16e de finale) de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis de la saison.

Le Suisse, N.3 mondial, a battu le Bosnien Damir Dzumhur (ATP 99) en quatre sets: 3-6, 6-2, 6-3 et 6-4. La rencontre a duré 2 heures et 23 minutes.

Federer, 38 ans, rencontrera au 3e tour soit le Français Lucas Pouille (ATP 27) soit le Britannique Daniel Evans (ATP 58).

Le Suisse vise un sixième succès à New York, ce qui ferait de lui le plus victorieux de l'ère Open. Il partage actuellement ce record avec les Américains Jimmy Connors et Pete Sampras. Le dernier succès de Federer à Flushing Meadows remonte cependant à 2008.





Kei Nishikori qualifié pour le 3e tour

Le Japonais Kei Nishikori, 7e mondial, s'est qualifié mercredi pour le 3e tour de l'US Open, quatrième et dernier tournoi du Grand Chelem de tennis, en battant l'Américain Bradley Klahn (ATP 108) 6-2, 4-6, 6-3, 7-5.

Le finaliste 2014 affrontera le Chilien Cristian Garin (ATP 32) ou l'Australien Alex de Minaur (ATP 38) pour une place en 8es de finale. L'an dernier, Nishikori avait été éliminé en demies.

Les courts Louis-Armstrong, où a joué Nishikori, et Arthur-Ashe sont les deux seuls où le programme de cette troisième journée de l'US Open a pu commencer normalement grâce à leur toit.

La pluie s'abat en effet depuis le matin sur New York et les matchs programmés à partir de 11h00 (17h00 en Belgique) sur les autres courts ne devaient pas commencer avant 16h00 (22h00 en Belgique).

Mercredi, deux Belges sont au programme du 2e tour en simple de ce dernier Grand Chelem de la saison. David Goffin (ATP 15/N.15) défiera le Français Grégoire Barrere (ATP 109) sur le court N.13 et Alison Van Uytvanck (WTA 68) croisera la route de la Chinoise Wang Qiang (WTA 18/N.18) pour le compte du deuxième tour de leur tableau.