BRUXELLES 02/09 (BELGA)

Sander Gillé et Joran Vliegen se sont qualifiés pour le 2e tour du double messieurs de l'US Open après avoir battu le Polonais Lukasz Kubot et le Brésilien Marcelo Melo, 7e mondiaux et têtes de série N.2, 6-2, 6-4 en 1 heure et 23 minute, mercredi à New York.

C'est la première fois que Sander Gillé, 44e mondial en double, et Joran Vliegen, 36e mondial en double, rejoignent le 2e tour de la manche américaine du Grand Chelem. L'année dernière, ils avaient été sortis au 1er tour pour leur première participation à l'US Open.

Après avoir sorti Kubot/Melo, la paire victorieuse de Roland-Garros 2015, de Wimbledon 2017, et finaliste de l'US Open 2018, Gillé et Vliegen affronteront au 2e tour les vainqueurs du duel entre les Américains Nathaniel Lammons (ATP 110) et Nicholas Monroe (ATP 83), bénéficiaires d'une wildcard, et le duo formé par l'Australien John Peers (ATP 31) et le Néo-Zélandais Michael Venus (ATP 11).