Sander Gille et Joran Vliegen, associés, ont été éliminé au premier tour du double à l'US Open de tennis, quatrième et dernière levée du Grand Chelem de l'année, sur le ciment de Flushing Meadows, jeudi.

Sander Gille et Joran Vliegen ont été battu d'entrée par la 8e paire tête de série du tournoi composée de l'Argentin Horacio Zeballos et l'Espagnol Marcel Granollers, en deux sets: 7-6 (7-2), 7-5 et 1h28 de jeu.





Gilles Simon abandonne au 2e tour, victime de douleurs cervicales

Gilles Simon, 40e mondial, a abandonné jeudi à l'issue du premier set au 2e tour de l'US Open contre le Russe Andrey Rublev (43e) en raison d'un problème aux vertèbres cervicales, a-t-il expliqué.

Simon avait perdu la première manche 6-2 lorsqu'il a décidé de jeter l'éponge.

"Ca s'est passé à 1 partout. Premier point du 3e jeu, j'ai servi, j'ai senti un clic derrière la nuque. Il m'a retourné sur le coup droit et en frappant le coup droit j'ai ressenti un deuxième clic immédiatement derrière... et là, c'est fini", a détaillé Simon qui a déjà été victime de ce type de douleurs.

"C'est pour ça que j'avais une bonne idée de comment ça allait se terminer dès ce point là", a relevé le joueur de 34 ans.

Maintenant, "ça va être du repos, essayer de relâcher au maximum, de retrouver la mobilité. Il faut que je la retrouve vite, que je l'oublie vite sinon ça devient +contagieux+ quoi, après tu n'arrives plus à dormir la nuit, tu as mal tous les jours, tu as peur d'avoir mal etc... Plus vite tu passes à autre chose mieux c'est", a-t-il conclu.