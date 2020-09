Siegemund (32 ans) et Zvonareva (36 ans) remportent ainsi leur premier titre majeur ensemble, elles qui n'avaient encore jamais été associées. Elles succèdent au palmarès à Elise Mertens et Aryna Sabalenka, que Laura Siegemund et Vera Zvonareva ont éliminées cette année en quarts de finale.

Zvonareva avait remporté l'US Open en 2006 associée à la Française Nathalie Dechy, et l'Open d'Australie 2012 associée à sa compatriote Svetlana Kuznetsova. Elle avait ensuite arrêté le tennis pour se consacrer à ses études.