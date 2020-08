Au lendemain de sa victoire au tournoi de Prague contre notre compatriote Elise Mertens, Simona Halep, deuxième joueuse mondiale, a annoncé sur son compte Twitter qu’elle ne participera pas à l’US Open cette année. L’ancienne lauréate de Roland-Garros et Wimbledon devait annoncer sa décision ce dimanche mais avait reporté cette deadline à ce lundi.

“Après avoir pesé tous les facteurs et suite aux circonstances exceptionnelles que nous vivons, j’ai décidé de ne pas me rendre à New York. J’ai toujours dit que ma santé serait au coeur de ma décision. Je préfère donc rester en Europe pour m’entraîner. Je sais que l’USTA (la fédération américaine de tennis) et la WTA ont travaillé sans relâche pour organiser un événement sûr et je souhaite au tournoi une grande réussite.”

Avec ce retrait, seulement quatre des dix meilleures joueuses mondiales seront présentes à l’US Open suite aux désistements de Barty (WTA 1), Halep (WTA 2), Svitolina (WTA 5), Andreescu (WTA 6), Bertens (WTA 7) et Bencic (WTA 8). La Tchèque Karolina Pliskova sera la tête de série numéro 1 du tournoi. Les sept autres premières têtes de série seront : Kenin, Serena Williams, Osaka, Sabalenka, Kvitova, Keys et Martic.